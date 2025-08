O Internacional embarcou para o Rio de Janeiro, onde enfrenta o Fluminense, às 21h30min (de Brasília) desta quarta-feira (6), com duas certezas e um mistério. As certezas para a partida de volta das oitavas de final da Copa do Brasil são o retorno do zagueiro Vitão e do capitão Alan Patrick. No campo do mistério fica o esquema tático. O Lance! apurou que o técnico Roger Machado ainda não bateu o martelo.

Para se classificar para as quartas de final do torneio nacional, o Colorado precisa vencer o Tricolor por dois gols de diferença – o que aconteceu duas vezes nesse ano em jogos decisivos. Em caso de vitória simples, a partida vai para as penalidades.

Voltas importantes para o time

O treino da manhã de terça (5) confirmou uma boa notícia para a equipe alvirrubra. Recuperado de virose, o camisa 10, que já havia trabalhado na segunda (4), voltou a participar da atividade e está pronto para a partida contra o Flu. Também ausente na derrota de 2 a 1 para o São Paulo, por suspensão que só vale no Brasileirão, o 4 também está à disposição.

Dessa forma, ambos devem retornar à equipe. A dúvida, ou mistério, que fica é com relação ao esquema tático e os nomes que completarão a equipe.

3-5-2 ou 4-2-3-1?

Pelo que o Lance! apurou, apesar do resultado adverso no domingo (3), o 3-5-2 agradou. Principalmente pela atuação de Gabriel Mercado, que não atuava desde setembro do ano passado, como líbero. Mesmo assim, o comandante colorado voltou a testar a formação no 4-2-3-1 nos trabalhos realizados com portões fechados no CT Parque Gigante.

A escalação do time dependerá do esquema escolhido por Roger. No caso do 3-5-2, o time que iniciará o confronto com o Flu terá Rochet; Vitão, Mercado e Juninho (Victor Gabriel); Aguirre; Richard (Bruno Henrique), Thiago Maia, Alan Patrick e Bernabei; Rafael Borré e Carbonero.

Se a escolha recair no 4-2-3-1, o elenco escolhido muda um pouco, ficando assim: Rochet; Aguirre, Vitão, Mercado (Juninho ou Victor Gabriel) e Bernabei; Richard (Bruno Henrique), Thiago Maia e Alan Patrick; Vitinho (Wesley), Borré e Carbonero.