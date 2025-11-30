menu hamburguer
Internacional

Abel Braga se pronuncia após falar em 'time de veado' por uso de camisa rosa

Declaração do técnico do Internacional teve repercussão negativa

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 30/11/2025
Abel Braga em coletiva de apresentação do Intenacional (Foto: Reprodução/Internacional)
imagem cameraAbel Braga em coletiva de apresentação do Intenacional (Foto: Reprodução/Internacional)
Abel Braga foi às redes sociais para se pronunciar após a repercussão negativa de uma declaração neste domingo (30). Em coletiva de apresentação no Internacional, o treinador afirmou que, em tom de brincadeira, não queria o time treinando camisa rosa, porque parece "time de veado". A fala foi bastante criticada, e o técnico pediu desculpas.

- Colorados e coloradas, em primeiro lugar reconheço que não fiz uma colocação boa sobre a cor rosa durante a minha coletiva. Antes que isso se prolifere, peço desculpas. Cores não definem gêneros. O que define é caráter. O Internacional precisa de paz e muito trabalho. Vamo, vamo Inter! - escreveu Abel nas redes sociais.

Veja a declaração de Abel:

Pedido de desculpas de Abel Braga

Fala polêmica de Ramón Díaz

No início do mês, Ramón Díaz, então técnico do Internacional, deu uma coletiva onde afirmou que "o futebol é para homens, não para meninas". A declaração também teve repercussão negativa, e o clube se manifestou através de nota oficial. No último sábado, o argentino foi demitido, e Abel Braga foi contratado para assumir o cargo de técnico.

Nota do Inter sobre a fala de Ramón Díaz

"Na entrevista coletiva após a partida de ontem, o técnico Ramón Díaz fez uma comparação infeliz ao comentar um lance específico do jogo. Ele reconhece que se expressou de forma inadequada e pede desculpas pelo ocorrido, ressaltando que o episódio serve como aprendizado e reforça a importância de evoluir sempre.

O Sport Club Internacional reafirma seu compromisso com o respeito e a valorização das mulheres em todas as esferas do esporte e da sociedade. Lugar de mulher é onde ela quiser.

O Clube é reconhecido por sua histórica defesa do futebol feminino e pela forte presença feminina em seu quadro social, sendo uma das instituições com maior participação de mulheres entre seus associados no país.

Sede da Copa do Mundo Feminina de 2027, o Internacional reforça, na prática, seu compromisso com a igualdade, a inclusão e o respeito — valores que fazem parte da identidade colorada."

Abel Braga, técnico do Internacional
Abel Braga foi contratado pelo Internacional para substituir Ramón Díaz (Foto: Divulgação)

