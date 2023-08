Contratado no fim de 2022 junto ao Pouso Alegre, o zagueiro Caio Dias estendeu seu contrato com o Guarani até o fim do Paulistão de 2024. Com isso, o defensor deve ser integrado ao profissional em breve e, consequentemente, receber oportunidades à partir do estadual do ano que vem.



Com o contrato renovado, Caio fez questão de exaltar a grandeza do Bugre bem como a sensação de seguir vestindo a camisa alviverde e agradecer a confiança do clube campineiro.