Antes da estreia da Bundesliga contra o Werder Bremen nesta sexta-feira (18), o técnico do Bayern de Munique, Thomas Tuchel, afirmou que sua equipe já estava se beneficiando do "efeito Harry Kane". O centroavante inglês de 30 anos assinou com o clube alemão no último sábado em uma transferência de 100 milhões de euros, e Tuchel ressaltou que o jogador teve um "impacto imediato no campo de treinamento".