Zagueiro e volante, Erick Noriega é destaque em estreia pelo Grêmio contra o Flamengo
Camisa 19 cortou 13 bolas no empate no Maracanã
O desafio era difícil. Anunciado como volante, Erick Noriega estreou pelo Grêmio como zagueiro, contra o Flamengo, em um Maracanã lotado, na tarde deste domingo (31), em partida válida pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Mas o jogador nipônico-peruano não só deu conta do recado, como foi um dos melhores em campo no empate em 1 a 1 no Rio de Janeiro.
No aplicativo de estatísticas SofaScore, Noriega foi o jogador do Grêmio com a nota mais alta: 8,4. O camisa 19 se destacou, principalmente, nos cortes. Foram impressionantes 13 ao longo do jogo. O mais emblemático, aos 41 minutos do primeiro tempo, quando, de bicicleta, afastou, na pequena área, conclusão de Pedro.
— Feliz pela estreia. Acho que o time jogou muito bem. Jogo difícil, com o Flamengo, que está em um momento muito bom. Mas a gente, com garra, com muita força, conseguiu um ponto fora de casa — comentou Noriega, na zona mista do Maracanã, após a partida.
Escalado como zagueiro, Noriega jogou a reta final da partida como volante
Noriega foi parceiro de zaga de Kannemann até os 33 minutos do segundo tempo. Com a entrada de Wagner Leonardo no lugar de Dodi, o camisa 19 foi adiantado, e formou dupla de volantes com Cuéllar.
— Não sei [em qual foi melhor]. Estou feliz porque ajudei o time. Meus companheiros me ajudaram muito essa semana para eu jogar com muita confiança, o treinador também. Muito feliz — resumiu.
Mano também elogiou Noriega em sua entrevista coletiva. Embora não tenha citado nominalmente, o nipônico-peruano é um dos jogadores que o treinador entende que 'ganhou' na partida contra o Flamengo.
