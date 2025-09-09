O Grêmio apresentou oficialmente, na tarde desta terça-feira (9), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o meia-atacante Willian, que concedeu sua primeira entrevista coletiva pelo Tricolor Gaúcho. Aos 37 anos, o novo reforço gremista reconheceu que não é o mesmo de outrora, mas não se preocupa com isso.

— Claro que, com 37 anos, eu não sou o Willian de quando eu tinha 25 ou 27. Mas mesmo com 37 anos me sinto bem para jogar futebol. É claro que chega uma certa idade, você começa a ganhar mais experiências, e a jogar, até mesmo, mais com a cabeça. Mas, com certeza, idade às vezes é só um número. Você vê muitos jogadores com essa idade, ou até um pouco mais, jogando nos seus clubes, jogando bem. Para mim, idade não vai ser um problema — garantiu.

Willian garante não ter problema com posicionamento

Naturalmente, o desgaste físico é maior para os atacantes de lado de campo, posição em que Willian mais atuou ao longo da carreira. Também por conta disso, alguns cogitam que o novo camisa 88 do Grêmio possa jogar como meia. O experiente jogador foi perguntado sobre sua preferência.

— Eu, nas últimas temporadas, sempre joguei pelo lado esquerdo. Mas fui um jogador que durante a minha carreira joguei também por dentro, pelo lado direito. Na Seleção Brasileira jogava muito pelo lado direito, na época do Chelsea também, jogava por todos os lados, direita, esquerda, por dentro. Eu não tenho problema quanto a isso. O que eu mais quero é poder ajudar o Grêmio da melhor forma — afirmou.

Willian em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Willian poderá fazer isso a partir do clássico Gre-Nal do próximo dia 21, domingo, às 17h30min, no Beira-Rio, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O próprio jogador revelou que, por ainda estar aprimorando a parte física, ainda não fará sua estreia pelo Grêmio no jogo contra o Mirassol, neste sábado (13), às 16h, na Arena do Grêmio.