menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Assista à apresentação de Willian e Enzo no Grêmio

Meia-atacante e lateral esquerdo concedem entrevista coletiva na Arena do Grêmio

Willian e Enzo em treinamento do Grêmio. (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
imagem cameraWillian e Enzo em treinamento do Grêmio. (Fotos: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
WhatsApp-Image-2024-12-13-at-00.43.10-aspect-ratio-1024-1024
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 09/09/2025
13:29
Atualizado há 1 minutos
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Grêmio apresenta, no início da tarde desta terça-feira (9), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o meia-atacante Willian e o lateral esquerdo aqui. Assista aqui.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Willian e Enzo foram anunciados pelo Grêmio na semana passada

Willian chegou em Porto Alegre na última sexta-feira (5), dia em que também foi anunciado oficialmente pelo Grêmio. Livre no mercado após término de contrato com o Fulham, da Inglaterra, o meia-atacante de 37 anos assinou contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2026.

Já Enzo foi contratado pelo Grêmio na terça-feira (2) da semana passada, último dia da janela de transferências do futebol brasileiro. O lateral esquerdo de 23 anos chegou por empréstimo do CSA, por quem se destacou contra o Tricolor Gaúcho na Copa do Brasil, até o final desta temporada.

continua após a publicidade

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias