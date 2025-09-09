Assista à apresentação de Willian e Enzo no Grêmio

O Grêmio apresenta, no início da tarde desta terça-feira (9), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, o meia-atacante Willian e o lateral esquerdo aqui. Assista aqui.

Willian e Enzo foram anunciados pelo Grêmio na semana passada

Willian chegou em Porto Alegre na última sexta-feira (5), dia em que também foi anunciado oficialmente pelo Grêmio. Livre no mercado após término de contrato com o Fulham, da Inglaterra, o meia-atacante de 37 anos assinou contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2026.

Já Enzo foi contratado pelo Grêmio na terça-feira (2) da semana passada, último dia da janela de transferências do futebol brasileiro. O lateral esquerdo de 23 anos chegou por empréstimo do CSA, por quem se destacou contra o Tricolor Gaúcho na Copa do Brasil, até o final desta temporada.