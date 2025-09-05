Willian desembarca em Porto Alegre para assinar contrato com o Grêmio
Meia-atacante passa por exames médicos nesta sexta-feira (5)
Acertado com o Grêmio, Willian desembarcou na manhã desta sexta-feira (5) no Aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre-RS. O meia-atacante de 37 anos realizará exames médicos e, se aprovado, assinará contrato com o Tricolor Gaúcho até o final de 2026.
Willian foi recepcionado por três funcionários do Grêmio, que aguardavam com uma van em área privada do aeroporto. O experiente jogadores, que veio de Londres, na Inglaterra, chegou na capital gaúcha acompanhado da esposa e das duas filhas, irmãs gêmeas.
Por estar livre no mercado, Willian não precisava ser contratado durante a janela de transferências
Willian estava livre no mercado desde o término do contrato com o Fulham, no final de junho. Por conta disso, não precisava ser anunciado pelo Grêmio antes do fechamento da janela de transferências, na última terça-feira (2). O único prazo que o Tricolor Gaúcho precisa cuidar é o de inscrições de novos jogadores no Campeonato Brasileiro, o qual se encerra no próximo dia 12.
No site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Willian aparece com a camiseta desde a última terça-feira (2). Porém, para ser registrado no Boletim Informativo Diário (BID) da entidade e, por consequência, ser inscrito nas competições, ele precisa assinar contrato com o Grêmio.
Willian é oitavo e último reforço do Grêmio para o segundo semestre
Valorizado pela experiência internacional e profissionalismo, Willian será o oitavo e último reforço do Grêmio para este segundo semestre. Antes dele, o Tricolor Gaúcho contratou o lateral direito Marcos Rocha, o lateral esquerdo Enzo, o zagueiro Balbuena, os volantes Erick Noriega, Arthur e Alex Santana e o centroavante Carlos Vinícius.
