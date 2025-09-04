Do perfil ao posicionamento: como Willian pode ajudar o Grêmio

Embora ainda não tenha sido anunciado oficialmente, Willian é esperado nos próximos dias em Porto Alegre-RS para assinar contrato com o Grêmio até o final de 2026 e retornar ao futebol brasileiro após três temporadas. A questão que se impõe, agora, é de que forma o meia-atacante de 37 anos pode contribuir com o Tricolor Gaúcho.

'É um jogador que vão ver como exemplo'

Por onde passou, Willian sempre se destacou pela seriedade e pelo comprometimento. Para Mário Marra, comentarista dos canais ESPN, que transmitiu diversos jogos do meia-atacante brasileiro na Premier League, essas são suas principais virtudes, para além das questões técnicas.

— Se tem uma coisa que acho que a gente pode contar, altamente positiva, em relação ao Willian, é comportamento. É um jogador que as pessoas vão olhar e ver como um exemplo. Talvez até seja esse um perfil que esteja querendo o Mano Menezes, com a contratação do Marcos Rocha, que tem uma carreira muito vitoriosa, e com a contratação também do Willian: jogadores que podem ser alicerces para uma recuperação maior do Grêmio — aponta Mário Marra ao Lance!.

Idade chegou, e números decaíram

Do ponto de vista tático, Gustavo Fogaça, o 'Guffo', colunista do Lance!, lembra que Willian sempre foi atacante de lado de campo — mesmo que a vitalidade já não seja a mesma do início da carreira, no Corinthians, e do auge, no Chelsea e na Seleção Brasileira.

— Suas características técnicas sempre estiveram aliadas ao seu excelente condicionamento físico: seu arranque, sua velocidade, condição de mudar de direção e força. Isso foi assim até pouco tempo atrás. De 2022 para cá, William vem decaindo tecnicamente pelo simples fato de que a idade chegou, e todas as características físicas que sustentavam seus melhores predicados, não são mais as mesmas — analisa.

Nas últimas duas temporadas, por Fulham, da Inglaterra, e Olympiakos, da Grécia, Willian jogou 59 partidas, com 3.254 minutos em campo. Nessas, começou como titular 34 vezes (57%). Foram 15 finalizações, com cinco gols marcados e três assistências, o que representa média de um gol marcado a cada 650 minutos jogados.

Encaixe mais rápido é na ponta esquerda

Os mapas de calor e de toques de Willian, nesse período, mostram que ele atuou quase sempre pelo lado esquerdo do ataque. Indicativo de que é por ali que ele pode se encaixar mais rapidamente no time de Mano Menezes, e não como meia, posição na qual o Grêmio tem carência, e em que muitos sugerem que o novo reforço deve ser utilizado.

— A ideia de que ele poderia ser o meia armador centralizado no Grêmio seria algo diferente para sua carreira. Pode dar certo? Só treinando e testando para ver. Qualidade ele tem de sobra, mas vai precisar provar estar disposto a uma nova função tática — frisa Guffo.

Mapas de toques e calor de Willian nas temporadas 2023/2024 e 2024/2025. (Imagem: SportBase)

Para o colunista do Lance!, o desenho ideal do Grêmio tem Willian na ponta esquerda de um 4-2-3-1 ou de um 4-3-3. Nesse segundo esquema tático, um meio-campo mais sólido poderia ser formado, com Cuéllar, Dodi e Arthur.