A situação de Willian gerou dúvida e, até mesmo, preocupação na torcida do Grêmio. Embora já apareça no site da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) com a camiseta tricolor desde a última segunda-feira (2), o meia-atacante de 37 anos ainda não assinou contrato e, portanto, não foi nem anunciado, nem registrado pelo Imortal no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF.

O receio dos gremistas decorre do fato de que a janela de transferências para o futebol brasileiro fechou na última segunda-feira (2). Entretanto, por estar livre no mercado após o término do contrato com o Fulham, da Inglaterra, Willian pode ser contratado pelo Grêmio a qualquer momento. O único prazo que o Tricolor Gaúcho precisa cuidar é o de inscrições de novos jogadores no Campeonato Brasileiro, o qual se encerra no próximo dia 12.

Willian viaja para o Brasil nesta quinta-feira (4)

Até lá, o Grêmio deve ter todos os detalhes acertados com Willian. Inclusive, conforme Fabrizio Romano, jornalista italiano especializado no mercado de transferências, o meia-atacante viaja nesta quinta-feira (4) para o Brasil. Em Porto Alegre-RS, o jogador realizará exames médicos para, enfim, assinar contrato com o Tricolor Gaúcho.

Willian é o oitavo reforço do Grêmio para o segundo semestre

O vínculo de Willian com o Grêmio deve ser até o final de 2026. No Imortal, ele reencontrará Mano Menezes e Luiz Felipe Scolari, que o convocaram para a Seleção Brasileira na década passada, e Carlos Vinícius, que foi seu companheiro no Fulham.

Valorizado pela experiência internacional e profissionalismo, Willian será o oitavo e último reforço do Grêmio para este segundo semestre. Antes dele, o Tricolor Gaúcho contratou o lateral direito Marcos Rocha, o lateral esquerdo Enzo, o zagueiro Balbuena, os volantes Erick Noriega, Arthur e Alex Santana e o centroavante Carlos Vinícius.