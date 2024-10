Grêmio trabalha para ter ídolo de volta no Gre-Nal

Zagueiro pode ser novidade no time do Grêmio (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 14/10/2024 - 13:28 • Porto Alegre (RS)

Preservado no confronto com o Atlético-MG, Kannemann pode ser novidade em campo no sábado (19). Isso porque o zagueiro do Grêmio faz tratamento intensivo para jogar contra o Internacional, no último clássico da temporada.

Devido à Data FIFA, o Grêmio concedeu quatro dias de folga para seus atletas. Apesar disso, Kannemann compareceu ao CT Presidente Carvalho, onde realizou tratamento com o Departamento Médico do Clube. Depois do jogo contra o Fortaleza, o zagueiro foi submetido a exames e foi preservado devido a um desgaste muscular. Com isso, iniciou os trabalhos para voltar a campo na próxima rodada.

Gustavo Martins, companheiro de zaga, também esteve no centro de treinamentos. O jogador teve constatada uma lesão muscular grau 2b e realiza tratamento com a fisioterapia do Clube. Apesar do Grêmio não divulgar tempo de recuperação, a ausência do zagueiro no Gre-Nal é certa devido ao grau da lesão.

A reapresentação da equipe está marcada para esta segunda-feira (14), quando iniciam a preparação para o Gre-Nal de sábado. Renato Gaúcho terá cinco sessões de treinamento para recuperar jogadores e definir o time que entrará em campo no Beira-Rio.