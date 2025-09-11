menu hamburguer
Grêmio

Veja quando Willian deve estrear pelo Grêmio

Meia-atacante foi apresentado pelo Tricolor Gaúcho na última terça-feira (9)

imagem cameraWillian em treinamento do Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)
Nícolas Wagner
Porto Alegre (RS)
Dia 11/09/2025
08:00
  • Matéria
  Matéria

Apresentado na última terça-feira (9), Willian ainda não fará sua estreia pelo Grêmio neste sábado (13), às 16h, quando o Tricolor Gaúcho recebe o Mirassol, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre-RS, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O planejamento é para que ela aconteça no clássico Gre-Nal do próximo dia 21, domingo, às 17h30min, no Beira-Rio, também pelo Brasileirão.

— O objetivo da comissão técnica é que eu possa ser relacionado para o jogo contra o Inter, no Gre-Nal. Esse é a nossa programação, junto com a comissão — confirmou o próprio Willian em sua entrevista coletiva de apresentação.

— Eu vinha fazendo trabalhos individuais com preparador físico na Inglaterra e durante um pouco das minhas férias também, que passei nos Estados Unidos. Mas claro que você trabalhar sozinho, com preparador físico, e trabalhar junto com a equipe é totalmente diferente. Vou procurar usar esses dias e também a semana que vem completa para que eu possa estar bem para poder estrear contra o Inter — acrescentou.

Mano Menezes também adotou cautela com outros reforços

A cautela do Grêmio, de não acelerar o processo para a estreia de Willian, também foi adotada com outros reforços recentes. Isso aconteceu com Balbuena, Carlos Vinícius e, agora, Arthur, que não foi relacionado contra o Flamengo, no último dia 31 de agosto, e fará sua reestreia pelo Tricolor Gaúcho neste sábado (13), contra o Mirassol.

— Muito fácil você colocar o jogador em um jogo, sem condição, e as coisas já começam tudo errado. Depois, para você refazer, retomar, é pior para todo mundo — justificou o técnico Mano Menezes após o empate no Maracanã.

Mano Menezes em jogo do Grêmio. (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)
