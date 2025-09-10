O Grêmio apresentou oficialmente, na tarde de terça-feira (9), o meia-atacante Willian. Em entrevista coletiva, o jogador de 37 anos citou duas pessoas que foram fundamentais para sua decisão de jogar no Tricolor Gaúcho após término do contrato com o Fulham, da Inglaterra.

Dirigente do Grêmio conheceu Willian na Seleção Brasileira

A primeira delas foi o executivo de futebol do Grêmio, Luís Vagner Vivian, que trabalhou por mais de oito anos, de 2014 a 2022, na Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Foi lá que Willian, o qual soma 70 jogos pela Seleção Brasileira, o conheceu. O dirigente, inclusive, foi responsável por entregar a camiseta tricolor, de número 88, ao jogador em sua apresentação.

— Uma pessoa muito importante nessa minha vinda para cá, que eu me lembro desde a primeira mensagem que ele me mandou, dia 12 de julho de 2023, é o Luís Vagner. Foi a primeira vez que ele tinha me mandado uma mensagem, pedindo para que eu viesse para o Grêmio — revelou Willian.

— Naquele momento eu achava que não deveria, e durante esses dois anos ele veio insistindo, sempre mandando mensagem. É um grande amigo que tenho, trabalhamos juntos na Seleção. Ele com certeza foi uma peça-chave para que eu pudesse estar aqui no Grêmio hoje — garantiu.

Luís Vagner Vivian cumprimenta Willian na apresentação do jogador no Grêmio. (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Carlos Vinícius foi companheiro de Willian no Fulham

Outra figura importante foi Carlos Vinícius. O centroavante foi companheiro de Willian no Fulham, e ambos desenvolveram amizade para além das quatro linhas, que inclui as famílias.

— Um grande amigo que eu tenho, jogamos juntos no Fulham, e ele foi um cara que, também, nas últimas semanas, tem me mandado muitas mensagens, ligado, explicado um pouco de como é aqui — contou.

Carlos Vinícius em sua entrevista coletiva de apresentação no Grêmio. (Foto: Angelo Pieretti/Grêmio FBPA)

Luís Vagner e Carlos Vinícius ajudaram Willian a mudar de ideia em relação a não jogar mais no futebol brasileiro. O meia-atacante havia sido taxativo quanto a isso após sua família receber ameaças na época da segunda passagem pelo Corinthians.