Torcida do Grêmio vai a aeroporto se despedir de Renato Gaúcho

Renato Gaúcho não é mais técnico do Grêmio. Com o desligamento do cargo, o ídolo retorna ao Rio de Janeiro, nesta terça-feira (10). Antes disso, todavia, torcedores estiveram presentes no aeroporto de Porto Alegre para se despedir do ex-comandante.

Renato Gaúcho encerrou a sua quarta passagem pelo Grêmio na última segunda-feira (9), após reunião com o presidente Alberto Guerra. Nesta terça-feira, a torcida do Tricolor organizou uma despedida para o ídolo, antes do embarque para o Rio de Janeiro.

No Aeroporto Internacional Salgado Filho, torcedores do Grêmio se reuniram em um portão lateral para ver Renato pela última vez. O ídolo se aproximou da torcida, com a camisa Tricolor, e agradeceu o carinho. Em seguida, retornou para dentro do aeroporto para iniciar a viagem ao Rio de Janeiro.

DESPEDIDA l Chega o momento de Renato Portaluppi se despedir dos torcedores, que em coro recebem o ex técnico tricolor no aeroporto salgado filho.



Renato Gaúcho é apenas uma das saídas do Grêmio

Além da saída do técnico, o vice-presidente de futebol, Antônio Brum, anunciou o seu desligamento no final da tarde de segunda-feira. A saída do dirigente já era esperada e foi confirmada pelo próprio em entrevista coletiva. O Clube ainda vai anunciar quem o substituirá nos próximos dias.

Já nesta terça-feira, o Grêmio informou a saída de seis profissionais da comissão técnica. Os auxiliares técnicos Marcelo Salles e Alexandre Mendes deixaram o Clube. O preparador físico Mário Pereira, o auxiliar Gabriel Gindri Alves, o treinador de goleiros Mauri Lima e o auxiliar Enio Oliveira também não são mais funcionários do Tricolor.