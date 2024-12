Renato Gaúcho chora em vídeo de despedida do Grêmio

O técnico Renato Gaúcho se pronunciou nas redes sociais sobre sua saída do Grêmio. Nesta segunda-feira (9), o time anunciou que, por desejo do próprio treinador, não irá renovar o contrato para 2025. Após temporada conturbada e derrota para o Corinthians por 3 a 0, o treinador afirmou que é a decisão certa para o momento. Veja no vídeo abaixo:

- Agradecer todos os funcionários do clube, é difícil para mim, porque estar à frente de um grande clube, com uma grande torcida, tenho amizade muito grande com os jogadores, funcionários, diretoria, de repente tem que dar um tempo, conversei com várias pessoas e acho que foi a decisão certa para o momento. Sei que as portas sempre ficarão abertas. Não sou perfeito, tenho meus defeitos, mas sempre vesti a camisa do clube, sempre procurei defender a instituição, mesmo não agradando a todos. Mas meu muito obrigado a todos, presidente, diretoria, funcionários e ao grupo. Sempre honraram a camisa do Grêmio, não tive um problema com ninguém - disse.

Renato Gaúcho também afirmou que assume toda a responsabilidade sobre qualquer incidente:

- Vou embora com a consciência tranquila, procurei fazer sempre o melhor para o clube, sempre. Sempre. Não posso agradar a todos, mas sempre vesti a camisa. Fica aqui meu registro, assumo toda responsabilidade de qualquer incidente, toda responsabilidade é minha. De mais ninguém. Torcedor, muito obrigado por tudo. Feliz natal, feliz ano novo, estarão sempre no meu coração – declarou o ex-treinador.

Fim da quarta passagem de Renato Gaúcho pelo Grêmio

Ídolo dos gaúchos como jogador, Renato estava em sua quarta passagem na área técnica do clube. O retorno havia acontecido em setembro de 2022, após saída de Roger Machado. Em abril do ano seguinte, o técnico foi homenageado por alcançar 700 partidas, somando as trajetórias dentro e fora do campo.

Em 2024, porém, o treinador viveu momentos de altos e baixos. Apesar do sétimo título estadual consecutivo, o time não teve bom desempenho nas copas e brigou contra o rebaixamento no Brasileirão, evitando a queda apenas ao fim da 36ª rodada da competição. Os problemas extracampo também foram um agravante do clima no Sul, já que constantes rusgas com jornalistas em entrevistas coletivas marcaram o fim da quarta passagem.

