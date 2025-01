Grêmio inicia pré-temporada com apenas um reforço; veja lista

A temporada do Grêmio começou oficialmente nesta quinta-feira (9). Em evento realizado nesta manhã no Hotel Deville, em Porto Alegre, o Tricolor se reapresentou com 26 jogadores. Até o momento, o clube anunciou apenas um reforço para 2025.

João Lucas, único reforço até o momento, esteve presente no evento. Ele já estava em Porto Alegre para a realização de exames médicos e passa a integrar, de forma oficial, o plantel gremista. O lateral-direito assinou contrato de três temporadas com o Tricolor.

Mathias Villasanti foi ausência na reapresentação - mas não há motivos para o torcedor do Grêmio se preocupar. O volante se recupera de um quadro de conjuntivite e precisou ser afastado do grupo. Ele já não esteve presente no retorno aos treinos, na quarta-feira (8).

Os jogadores que retornam de empréstimo também estiveram presentes. São eles os goleiros Adriel e Gabriel Grando e o meia Gabriel Silva. Caíque, que está sendo negociado com o Criciúma, não compareceu ao evento.

Jogadores do Gremio se reapresentam para a temporada 2025 (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Quem se reapresentou

Goleiros: Adriel, Gabriel Grando, Marchesín e Thiago Beltrame Laterais: João Lucas, João Pedro e Mayk Zagueiros: Gustavo Martins, Jemerson, Kannemann, Natã e Rodrigo Ely Volantes: Dodi, Edenilson, Mila, Pepê e Ronald Meias: Cristaldo, Gabriel Silva, Monsalve e Nathan Atacantes: André Henrique, Aravena, Arezo, Braithwaite e Pavon

Lista de reforços do Grêmio vai aumentar nos próximos dias

A direção do Grêmio trabalha para montar um time competitivo, como revelou o novo técnico Gustavo Quinteros. Para isso, o Tricolor mapeia os setores que precisa reforçar como a zaga, lateral-esquerda e ataque. Mas o reforço que está mais próximo atua em outra função.

Gustavo Cuellar é alvo do Grêmio, que já fez uma proposta para contar com o volante. Todavia, o Tricolor precisa de uma liberação do Al-Shabah, clube no qual atua o colombiano.

Apesar do forte interesse, a negociação com Cuéllar não é simples. O jogador é uma das principais peças do Al-Shabab, tem alto salário e contrato com o clube árabe até junho de 2026. Além disso, a concorrência de outros clubes interessados no jogador pode complicar ainda mais a situação. O Fluminense, por outro lado, desistiu da negociação.