Luis Suárez não estará com o restante do elenco na reapresentação do Grêmio, agendada para a tarde desta quinta-feira (12). O uruguaio viajou a Barcelona, onde realizará um dos trâmites necessários para retirar a cidadania espanhola. O retorno a Porto Alegre acontecerá no próximo sábado (14), com o atacante voltando aos trabalhos no CT Luiz Carvalho a partir de domingo (15). Assim, ele estará à disposição do técnico Renato Gaúcho para enfrentar o Athletico-PR, no dia 18, na Arena, pela retomada do Brasileirão.