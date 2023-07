>Mostre sua paixão pelo Imortal com produtos a partir de R$69,90!



Em adendo a relação de proximidade com Messi, o aspecto físico é apontado como ponto que estaria pesando para a decisão de Suárez. Pelo seu quadro de problemas constantes no joelho e o calendário apertado do futebol brasileiro, o artilheiro do Tricolor na temporada () entenderia que a MLS apresenta um ritmo de jogos onde poderia administrar melhor o seu quadro clínico.