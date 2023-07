As tentativas do Grêmio na busca pela contratação do atacante Michael, considerado há algum tempo a prioridade para o setor ofensivo, ganharam elementos que complicam bastante a viabilidade do negócio.



Segundo informação veiculada pelo 'ge' e confirmada pelo Futebol Latino/LANCE!, o Al-Hilal (clube saudita que detêm os direitos do avante brasileiro) não tem a menor intenção de deixá-lo sair no curto prazo.