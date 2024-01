- A camisa 7 foi uma decisão difícil. Eu gosto de usar a 10. Mas me falaram que seria bom eu usar a 7 e eu disse que ia falar com o Renato. Ele sempre falando daquele jeito, que vou entrar com uma cadeira pesada de história na cabeça (risos). Mas de boa, gosto de desafios, vim para isso, para ajudar muito o time. Quero aprender com meus companheiros, com todo mundo, e acho que vai ser lindo - afirmou Soteldo.