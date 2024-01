O Grêmio tem a chance de conquistar o heptacampeonato gaúcho em 2024, o que igualaria a sua maior sequência de títulos na história da competição. O recorde atual do Tricolor foi estabelecido com as conquistas consecutivas entre 1962 e 1968. De 2018 para cá, apenas a equipe gremista foi campeã estadual no Rio Grande do Sul.