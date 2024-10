Sem Kannemann, veja quem Renato pode escalar na zaga do Grêmio para o Gre-Nal

Jemerson será titular contra o Internacional (Foto: Diogo Reis/AGIF)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 06:45 • Porto Alegre (RS)

Com a baixa de última hora de Kannemann, Renato Gaúcho será obrigado a alterar o time do Grêmio que entra em campo na tarde deste sábado (19). O Tricolor enfrenta o Internacional, no último clássico do ano.

➡️Kannemann não treina e está fora do Gre-Nal 443

Em relação à zaga, mesmo com a ausência de Kannemann, não há muito mistério. Rodrigo Ely e Jemerson serão os titulares da partida. Contra o Atlético-MG, já sem o argentino, eles foram os escolhidos por Renato, como usualmente acontece.

Entretanto, Renato ainda tem três jogadores que atuam na zaga em seu elenco. São eles Pedro Geromel, Rodrigo Caio e Natã. Gustavo Martins, que chegou a atuar como titular, se recupera de lesão muscular.

Geromel vai para seu último Gre-Nal na carreira (Foto: Lucas Uebel/Grêmio FBPA)

Geromel já anunciou a sua aposentadoria ao final da temporada. Já Rodrigo Caio não tem entregado boas atuações e não caiu nas graças da torcida. Natã, por mais que tenha recebido poucas oportunidades, está abaixo na hierarquia da zaga.

Com isso, o Grêmio deve entrar em campo com Marchesín; João Pedro, Jemerson, Rodrigo Ely e Mayk (Fabio); Dodi (Pepê) e Villasanti; Edenilson, Cristaldo e Aravena (Soteldo) e Braithwaite. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio.