Saiba quanto o Grêmio vai ganhar pelo título da Ladies Cup

A Ladies Cup teve um vencedor inédito na tarde deste domingo (22). Pela primeira vez, o Grêmio levantou a taça da competição ao bater o Bahia, nos pênaltis. Vivi Hozel, goleira gremista, pegou três penalidades e brilhou na decisão.

➡️Grêmio x River Plate feminino é encerrado com 6 expulsões e acusação de racismo

SOMOS CAMPEÃS! Bahia (1)1x1(2) #Grêmio

As #GuriasGremistas encerram a temporada de 2024 com mais um título! Após uma disputa emocionante nos pênaltis, conquistamos a #LadiesCup2024 e mostramos, mais uma vez, a força do Imortal. Parabéns, Gurias! 👏🏽💙 pic.twitter.com/K0ct7KEBWI — Gurias Gremistas (@GuriasGremistas) December 22, 2024

O Tricolor chegou à final da competição após eliminar o River Plate. A partida, todavia, foi marcada por injúrias raciais das jogadores do time argentino a um gandula, o que fez com que as Gurias Gremistas deixassem o campo.

Contra o Bahia, um empate em 1 a 1 no tempo regulamentar. Com isso, a decisão ocorreu nos pênaltis e as gremistas levaram a melhor. Apenas três penalidades foram convertidas e a estrela de Vivi Hozel, goleira do Tricolor, brilhou ao pegar três batidas - inclusive a que garantiu o título.

Quanto o Grêmio vai faturar com o título?

Por terem sido campeãs da competição, as Gurias Gremistas receberão a premiação de R$ 50 mil. Já as Meninas de Aço levarão para a casa o prêmio de R$ 30 mil pelo vice-campeonato.

Gurias Gremistas levaram o título da competição neste domingo (22) (Foto: Divulgação)

Apesar de essa ter sido a primeira vez que as gremistas levaram o título no profissional, na temporada passada, a equipe sub-20 foi campeã da competição na categoria. Na ocasião, o Tricolor venceu o Avaí Kindermann por 1 a 0.

Três times já foram campeões da competição na categoria profissional. Em 2021, o São Paulo levantou o título, enquanto em 2022 foi a vez do Flamengo e, na última temporada, o Internacional. Em 2024, o Grêmio escreveu seu nome na história do campeonato.