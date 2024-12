O River Plate foi eliminado e está suspenso por dois anos de competição amistosa após um caso de racismo envolvendo a jogadora Candela Díaz. Durante uma partida contra o Grêmio, neste sábado (21), no estádio do Canindé, em São Paulo, Díaz foi vista imitando um macaco em direção a uma gandula da partida.

A decisão do Comitê Organizador visa reforçar o compromisso antirracista da competição e a intolerância a atitudes discriminatórias.

O Grêmio venceu o River Plate por 3 a 0 em jogo polêmico envolvendo caso de racismo (Foto: Arte Lance!)

O jogo, que resultou em uma vitória de 3 a 0 para o Grêmio, teve momentos de tensão, culminando na expulsão de seis jogadoras do River Plate, incluindo Díaz. As jogadoras Martina Del Trecco, Keila Ojeda, Sabrina Alcaraz, Sofia Albarino e Giuliana González também receberam cartões vermelhos. A partida foi encerrada pelo árbitro, que seguiu o regulamento ao atribuir a vitória ao Grêmio.



Em resposta, o Grêmio divulgou uma nota oficial condenando os atos de racismo ocorridos durante o jogo. O clube afirmou que, além do gandula, suas atletas também foram alvo de gestos e palavras racistas por parte das jogadoras do River Plate. O Grêmio anunciou que prestará apoio jurídico aos envolvidos e promoverá ações de combate à discriminação racial durante a final da competição.

Veja a nota oficial do Grêmio:

"Viemos a público manifestar a nossa indignação com os fatos ocorridos durante o jogo contra o River Plate pela última rodada da fase de classificação da Brasil Ladies Cup, na noite desta sexta-feira, no estádio Canindé, em São Paulo.

Na parte final do primeiro tempo, logo após empatar a partida, as nossas atletas se revoltaram ao presenciar jogadoras do time argentino fazendo gestos racistas para um gandula.

Ao defender o gandula, as Gurias Gremistas também foram vítimas de palavras e gestos racistas. Na confusão, a partida foi interrompida e seis jogadoras do River acabaram expulsas, dando fim ao jogo.

Lamentamos profundamente o episódio e nos solidarizamos com o gandula e as atletas que foram agredidas de maneira inadmissível e intolerável.

Um boletim de ocorrência foi registrado na delegacia responsável e faremos todo o possível para que o caso resulte em punição para as responsáveis.

Nós, do Clube de Todos, não aceitamos esse tipo de situação e aproveitamos para reforçar o nosso compromisso contra todo e qualquer tipo de preconceito e discriminação, inspirados em alguns dos nossos maiores ídolos como o Everaldo, estrela na bandeira Tricolor, Lupicínio Rodrigues, autor do hino Imortal, Tarciso Flecha Negra, lenda do ataque e atualmente mascote do Clube, e Marianita, pioneira do futebol feminino e uma das maiores jogadoras gremistas de todos os tempos".