Na última sexta (20), quatro jogadoras do River Plate foram presas em flagrante por injúria racial, durante o jogo contra o Grêmio, no Canindé, pela Brasil Ladies Cup. A SSP (Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo) não informou os nomes das atletas em questão. Veja abaixo o vídeo:

Acompanhadas por membros do Consulado Geral da Argentina, as jogadoras foram conduzidas por PMs ao 8º Distrito Policial, do Brás. Outra mulher, de 19 anos, também é investigada. As ofensas de cunho racista foram proferidas contra duas pessoas após confusão generalizada em campo.

Nota oficial da SSP

- Quatro jogadoras de um time de futebol foram presas em flagrante por injúria racial na noite de sexta-feira (20), na Rua Comendador Nestor Pereira, região central da capital. Uma mulher, de 19 anos, é investigada. Durante a partida, houve uma confusão generalizada entre os times. Na ocasião, as indiciadas proferiram ofensas de cunho racial para duas pessoas. As jogadoras foram conduzidas por policiais militares ao 8° Distrito Policial (Brás) e o registro foi acompanhado por membros do Consul - Consulado Geral da Argentina em São Paulo. O caso foi registrado como injúria racial - pronunciou.

O que aconteceu

Ainda no primeiro tempo, Candela Díaz, jogadora do River Plate, imitou um macaco em direção a um dos gandulas, causando uma confusão generalizada. Em resposta, as jogadoras do Tricolor gaúcho deixaram o campo. A partida ficou paralisada por 30 minutos.

Seis jogadoras do time argentino foram expulsas, e a partida foi encerrada por ausência de número mínimo de atletas. O resultado classificou o Grêmio para a final da competição, que será contra o Bahia. Já o River Plate foi expulso da competição e está suspenso por dois anos.

Partida da Ladies Cup termina empatada e marcada por caso de racismo e confusão generalizada (Foto: Grêmio/Divulgação)

