Ficha do jogo GRA GRE Sul-Americana Fase de grupos - 4ª rodada Data e Hora Quarta-feira, 7 de maio de 2025, às 21h30min (de Brasília) Local Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru Árbitro José Burgos (URU) Assistentes Nicolás Taran (URU) e Carlos Barreiro (URU) Var Andres Cunha (URU) Onde assistir

Atlético Grau-PER e Grêmio se enfrentam nesta quarta-feira (7), às 21h30min (de Brasília), pela quarta rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O duelo será no Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru, e terá transmissão do Paramount+ (streaming).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

O Atlético Grau busca sua primeira vitória na competição. Até aqui, nos três jogos da fase de grupos, a equipe peruana somou apenas um ponto, e está na lanterna do Grupo D por conta do saldo de gols.

Já o Grêmio busca o resultado positivo para assumir a liderança da chave. Nas três partidas até agora, o Tricolor Gaúcho obteve sete pontos — mesma pontuação do Godoy Cruz, para quem leva desvantagem no saldo de gols.

continua após a publicidade

Confira as informações do jogo entre Atlético Grau-PER e Grêmio pela Copa Sul-Americana

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO GRAU-PER X GRÊMIO

COPA SUL-AMERICANA - 4ª RODADA DA FASE DE GRUPOS

📆 Data e horário: quarta-feira, 7 de maio, às 21h30min (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alejandro Villanueva, em Lima, no Peru

📺 Onde assistir: Paramount+ (streaming)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO GRAU-PER: Álvarez; Rojas, Franco, Tapia e Rodas; Herrera, Solís, Garcias e Bandiera; Álvarez e Sandoval. Técnico: Ángel Comizzo

GRÊMIO: Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Cuéllar; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Arezo. Técnico: Mano Menezes