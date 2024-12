Rodrigo Caio não é mais jogador do Grêmio. O zagueiro não terá seu contrato renovado pelo clube. Nas redes sociais, o zagueiro se despediu do Tricolor nesta segunda-feira (30). O defensor chegou ao time no meio do ano e disputou apenas cinco partidas com a camisa da equipe.

continua após a publicidade

➡️Grêmio anuncia lista de dispensas para 2025

Rodrigo Caio não renova com o Grêmio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Rodrigo Caio chegou ao Grêmio na janela de transferências do meio deste ano. Ele foi contratado após indicação de Renato Gaúcho e anunciado em 3 de junho. Todavia, não teve muitas oportunidades em campo. Com a camisa da equipe profissional, foram apenas cinco jogos. Além disso, atuou com a equipe B em duas oportunidades, pela Copa FGF.

Nas redes sociais, o zagueiro se despediu do clube através de um post realizado na tarde desta segunda-feira. “Muito obrigado, Grêmio. Foi uma honra vestir essa camisa de tantas glórias. Sucesso sempre!”, escreveu.

continua após a publicidade

Rodrigo Caio e mais cinco

Além de Rodrigo Caio, os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig, o lateral-esquerdo Reinaldo e os atacantes Soteldo e Diego Costa se despedem do clube. O Grêmio agradeceu os profissionais pela dedicação e comprometimento durante o tempo que vestiram a camisa Tricolor.

O sexteto tem contrato com o Grêmio até 31 de dezembro desta temporada. Ao menos três deles estavam na expectativa se os contratos seriam renovados - ou não. Rodrigo Caio, Reinaldo e Diego Costa aguardavam a definição do novo técnico para confirmar se permaneceriam no Tricolor.

continua após a publicidade

O lateral Reinaldo deve se tornar o primeiro com novo destino definido. O atleta de 35 anos tem encaminhada a contratação pelo Mirassol (SP), recém-promovido à Série A do Brasileirão para 2025, já para a disputa do Campeonato Paulista. O anúncio deverá ocorrer logo após o Ano Novo.