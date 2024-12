Grêmio anuncia lista de dispensas para 2025

O Grêmio anunciou, no final da tarde desta segunda-feira (30), que não renovará o contrato com seis jogadores para a próxima temporada. A renovação do clube para 2025 conta com o desligamento dos profissionais, que tem contrato encerrando em 31 de dezembro.

continua após a publicidade

➡️Mercado da Bola: Reinaldo se despede do Grêmio

Soteldo deixa o Grêmio (Foto: Donaldo Hadlich/Codigo 19/Gazeta Press) <br>

Com isso, os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Reinaldo e os atacantes Soteldo e Diego Costa se despedem do clube. O Grêmio agradeceu os profissionais pela dedicação e comprometimento durante o tempo que vestiram a camisa Tricolor.

Ao menos dois destes atletas estavam no Grêmio por empréstimo: Rafael Cabral e Soteldo. O primeiro voltaria ao Cruzeiro, mas teve seu contrato rescindido com a Raposa e está livre no mercado. Já o Venezuelano, que pertence ao Santos, poderá ser utilizado por Pedro Caixinha, mas como despertou interesse de outros clubes nesta janela de transferências, pode ser negociado pelo Peixe.

continua após a publicidade

O sexteto tem contrato com o Grêmio até 31 de dezembro desta temporada. Ao menos três deles estavam na expectativa se os contratos seriam renovados - ou não. Rodrigo Caio, Reinaldo e Diego Costa aguardavam a definição do novo técnico para confirmar se permaneceriam no Tricolor.

Confira a nota do Grêmio:

O Grêmio Foot-Ball Porto Alegrense comunica a seus sócios e torcedores, o término do período de contrato de alguns atletas do elenco principal masculino em 31 de dezembro, sem a renovação.

continua após a publicidade

São eles: os goleiros Rafael Cabral e Felipe Scheibig, o zagueiro Rodrigo Caio, o lateral-esquerdo Reinaldo, e os atacantes Soteldo e Diego Costa.

O Grêmio agradece aos profissionais pela dedicação, comprometimento e entrega durante o tempo em que defenderam a camisa tricolor, além de desejar sucesso nos novos desafios.