Rita Bove celebra título gaúcho e projeta Ladies Cup com o Grêmio

A temporada do futebol feminino do Grêmio foi coroada com a conquista do Campeonato Gaúcho, em cima do maior rival. O Tricolor pode ainda, encerrar a temporada com chave de ouro, com a conquista da Ladies Cup. Ao menos é o que espera a camisa 18 da equipe, Rita Bove.

Rita Bove, encerrou o Campeonato Gaúcho Feminino 2024 com chave de ouro ao conquistar o título estadual. Agora, a meio-campista foca em mais um desafio importante: a disputa da Ladies Cup, torneio que terá início no próximo dia 16 de dezembro, quando o Grêmio enfrenta o Sport na estreia.

Confiante após uma temporada positiva, Rita destacou a importância de levar o embalo do título gaúcho para o novo campeonato.

- A Ladies Cup é mais uma oportunidade de colocar em prática todo trabalho desenvolvido. A expectativa é fechar a temporada da melhor maneira possível, uma vez que, coletivamente, já está sendo um bom ano para o futebol feminino do clube, então nada melhor que pegar o ‘gás’ do título gaúcho e aplicar em campo. - disse a camisa 18.

A jogadora também reforçou a relevância da preparação mental para enfrentar a competição, conhecida por sua intensidade e curto intervalo entre os jogos.

“Nesta reta final, mais do que pensar em todas as questões técnicas e táticas do jogo, é preciso focar no mental. Afinal, a Ladies Cup é uma competição intensa em um curto período de tempo. Saber jogar os jogos e trabalhar adversário por adversário é fundamental.” - completou Rita.

De olho na Ladies Cup

O campeonato estreia no próximo dia 15 de dezembro com o confronto entre Avaí/Kindermann e a Seleção do Paraguai, às 17h, no Canindé. As duas equipes estão presentes no Grupo A, que também conta com Bahia e Pumas, do México. Já o Grupo B é composto por River Plate-ARG, Athletico-PR, Grêmio e Sport.

Troféu da Brasil Ladies Cup (Divulgação/Brasil Ladies Cup)

Todos os jogos do campeonato serão transmitidos pelo canal Goat e pela BandSports. No Sportv, canal esportivo da Globo, serão transmitidas apenas as partidas do dia 20 de dezembro e a final do torneio, que também estará na tela da Band, para todo o Brasil.