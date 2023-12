A pressão do Internacional seguiu no segundo tempo e a uruguaia Belén Aquino abriu o placar para as Coloradas. A equipe gaúcha seguiu mais com a posse e quase ampliou com Soll, mas ficou na defesa. A volante Paty Llanos chutou de longe e quase decidiu a final para as Gurias, mas a bola acertou o travessão. Nos minutos finais, o Santos foi para o ataque, mas também ficou no travessão, com a zagueira Tayla. Final de jogo, 1 a 0 para o Internacional.