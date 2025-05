Mano fala em injustiça após eliminação para o CSA, mas reconhece erros do Grêmio

Com gol anulado no final do jogo, o Grêmio ficou no 0 a 0 com o CSA e foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil, na noite de terça-feira (20), na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Em entrevista coletiva após a partida, o técnico Mano Menezes reclamou não só desse lance polêmico, mas da sequência que tem afligido o Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

— Oitava vez que o VAR chama e o árbitro não modifica sua postura. Eu quero deixar bem claro que no futebol, a vida inteira, a gente foi favorecido e prejudicado. Sempre foi assim. O que está errado é quando a gente só é prejudicado. Não é possível que nas oito vezes que foi chamado, em nenhuma delas o Grêmio tinha razão, ou a decisão deveria ser a favor do Grêmio. A bola foi longe do jogador que caiu. A bola foi cabeceada pelo Wagner Leonardo longe. O jogador que estava ali não iria participar do lance. O jogador do CSA empurrou Kannemann em direção ao outro jogador. Tudo isso é bem nítido na imagem. Não é possível que você vá lá e não enxergue isso, que está claro para todo mundo — indignou-se Mano.

Jogadores do Grêmio partem para cima do árbitro Matheus Candançan. (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Mano também cita erros do próprio Grêmio

Apesar disso, o treinador evitou omitir a responsabilidade do próprio Grêmio, que venceu apenas um jogo em nove sob seu comando, e está na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Mano citou que o time foi afoito em alguns momentos diante do CSA; que existem problemas físicos oriundos do trabalho da comissão técnica anterior, de Gustavo Quinteros; e que precisa encontrar um 'quarto homem' de meio-campo.

continua após a publicidade

— Em nenhum momento colocamos tudo na conta da arbitragem. Pelo menos não ouviram isso de mim. E seria um erro absurdo fazer isso. Estivemos cinco, seis vezes na frente, e deixamos o adversário empatar ou até virar. Isso é erro nosso. Mas eu só quero que eles acertem, aí veremos o quanto é nossa culpa — concluiu.