Corinthians busca empate contra o Grêmio em jogo marcado por anúncio do novo patrocinador máster

Publicada em 25/07/2024 - 22:12 • São Paulo (SP)

O Corinthians empatou com o Grêmio em 2 a 2 nesta quinta-feira (25), na Neo Química Arena, em partida válida pela 19ª rodada do Campeonato Brasileiro. Rodrigo Ely, no início do duelo, e Villasanti marcaram para o Imortal, enquanto Yuri Alberto, de pênalti, e Rodrigo Garro, no final do segundo tempo, anotaram para o Timão.

Com o resultado, Ramón Díaz segue invicto à frente do comando técnico do Timão, que ocupa a décima quarta colocação. A equipe dirigida por Renato Gaúcho, por sua vez, chega aos 15 pontos, mas permanece na zona de rebaixamento.

Anúncio do novo patrocinador máster do Corinthians

No intervalo do duelo, o Corinthians anunciou a Esportes da Sorte como nova patrocinadora máster do clube. A casa de apostas esportivas chega para substituir a VaideBet, que usou uma cláusula anticorrupção para romper o acordo com o Timão.

Corinthians anunciou a Esportes da Sorte como nova patrocinadora no intervalo do duelo contra o Grêmio (Foto: Reprodução/Corinthians)

✅ FICHA TÉCNICA

Corinthians 2 x 2 Grêmio

Brasileirão - 19ª rodada

🗓️ Data e horário: quinta-feira, 25 de julho de 2024, às 20h

📍 Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)

📺 Onde assistir: Sportv e Premiere

🟨 Árbitro: Alex Gomes Stefano (RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Luiz Claudio Regazone (RJ)

📺 VAR: Pablo Ramon Goncalves Pinheiro (Fifa-RN)

CORINTHIANS (Técnico: Ramón Díaz)

Hugo Souza; Félix Torres, André Ramalho e Cacá; Matheuzinho, Raniele, Ryan, Rodrigo Garro e Hugo; Romero e Yuri Alberto.

GRÊMIO (Técnico: Renato Portaluppi)

Marchesín; João Pedro, Jemerson e Kannemann; Fábio, Edenílson, Villasanti e Reinaldo; Nathan, Soteldo e Cristaldo.