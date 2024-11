O Grêmio finalizou a 34ª rodada longe da sua própria expectativa. Com 40 mil torcedores apoiando o time na noite desta quarta-feira (20), o Tricolor conquistou um empate suado contra o Juventude. Para Renato Gaúcho, o resultado esteve longe do esperado, mas o ponto foi importante para a competição.

Após a partida, o técnico gremista concedeu entrevista coletiva na sala de imprensa, ainda improvisada, na Arena. Renato comentou sobre a partida e exaltou os minutos iniciais do Grêmio, mas revelou que esperava mais.

- Poderíamos ter feito mais. Começamos bem o jogo, fizemos o mais importante de tudo, saímos na frente com dois minutos que isso poderia dar uma tranquilidade maior. Infelizmente nosso time começou a recuar, começou a dar espaço pro adversário, que começou a se aproveitar (...) acho que no final, lógico que não foi o resultado que a gente queria, de maneira alguma, até porque a gente não fez por merecer a vitória, mas conseguimos um ponto importante nessa luta, nessa colocação que estamos na tabela. Vai fazer a diferença. - disse Renato Gaúcho.

Grêmio abriu o placar, mas levou a virada e conquistou o empate nos acréscimos (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Com o ponto conquistado, o Grêmio chega aos 40 pontos, na 13ª colocação. Atualmente, projeção para fugir do rebaixamento é de 44 pontos. Com quatro jogos faltando até o final da competição, o Tricolor busca atingir a pontuação assim que possível. Apenas três pontos separam o time do Z-4.

Últimos jogos do Grêmio no Brasileirão:

Cruzeiro x Grêmio

Grêmio x São Paulo

x São Paulo Vitória x Grêmio

Grêmio x Corinthians

Agora, o Grêmio volta a campo apenas na próxima quarta-feira (27), quando encara o Cruzeiro, no Mineirão, em Belo Horizonte, a partir das 21h (de Brasília). A partida é válida pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.