Grêmio empata com o Juventude e evita fiasco na Arena

O Grêmio empatou com o Juventude em 2 a 2 na noite desta quarta-feira (20). Os times entraram em campo, na Arena, em partida válida pela 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Braithwaite abriu o placar para o Tricolor, enquanto Mandaca e Lucas Barbosa marcaram para o Papo. Já nos acréscimos, João Lucas, contra, conquistou o empate para os donos da casa.

Com o resultado, o Grêmio chega aos 40 pontos conquistados e ocupa a 13ª posição do Campeonato Brasileiro. Já o Juventude, com 38, fica na 15ª colocação. Os dois times continuam na briga contra o Z-4 da competição.

Como foi a partida?

Não precisou de muito para que o Grêmio abrisse o placar. Com dois minutos em campo, Edenílson encontrou Diego Costa livre, que escorou para Braithwaite balançar as redes do Juventude. Na sequência, o jogo esfriou. Tanto os donos da casa, quanto os visitantes, tiveram chances para marcar, mas não mostraram efetividade no último terço do campo - até o último minuto da primeira etapa. Ewerthon cruza para a área e Mandaca sobe mais que a zaga gremista. O volante cabeceia forte e empata o placar para o Juventude.

Os times voltaram sem alterações para o segundo tempo, mas com mais vontade para conquistar os três pontos. Assim como o Grêmio no primeiro tempo, o Juventude precisou de poucos minutos em campo para marcar mais um gol. Lucas Barbosa, artilheiro do Papo na temporada, de cavadinha, virou para os visitantes.

Mandaca e Lucas Barbosa marcaram os gols do Juventude (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Cerca de três minutos depois, Reinaldo derrubou Jadsom dentro da área e Bruno Arleu de Araújo marcou a penalidade máxima para o Juventude. Na batida, Marchesín impediu que os adversários aumentassem o placar.

Os últimos minutos foram de tensão máxima. O Tricolor foi em busca do empate e, para isso, Renato Gaúcho promoveu alterações perigosas, visando a produção no ataque. Pedro Geromel, zagueiro, deixou o campo para a entrada de Soteldo, atacante. De fato houve mais finalizações, mas não efetividade. Gabriel defendeu cobrança de falta de Reinaldo e, na sequência, Monsalve acertou um chute no travessão. Entretanto, o Juventude não conseguiu segurar a pressão gremista e, nos acréscimos, Cristaldo bateu uma falta e João Lucas desviou para o gol de Gabriel, empatando o jogo.

Braithwaite abriu o placar da partida aos dois minutos de jogo (Foto: Luis Felipe Amorin/AGIF)

Jogo ‘decisivo’

O caráter decisivo do jogo foi citado por ambos os times durante a semana, afinal, os dois Clubes . Enquanto Fabio Matias, técnico do Juventude, falava de uma “final”, Alberto Guerra, presidente do Grêmio, enviou uma carta aos sócios, solicitando a presença e o apoio. Os gremistas fizeram a sua parte e pouco mais de 40 mil torcedores marcaram presença na Arena.

O que vem por aí?

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (27), quando encara o Cruzeiro, às 19h (de Brasília), no Mineirão, em Belo Horizonte. Já o Juventude terá menos tempo para treinar. O Papo enfrenta o Cuiabá, no sábado (23), às 17h30 (de Brasília), no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul. As partidas são válidas pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro.

✅ FICHA TÉCNICA

GRÊMIO 2 X 2 JUVENTUDE

34ª rodada do Campeonato Brasileiro 2024

📆 Data e horário: quarta-feira, 20 de novembro de 2024, às 19h (de Brasília)

📍 Local: Arena do Grêmio, em Porto Alegre (RS)

🥅 Gol: Braithwaite (2'/1ºT), Mandaca (51'/1ºT), Lucas Barbosa (6'/2ºT) e João Lucas (Contra) (48'/2ºT)

🟨 Cartões amarelos: Pepê (GRE), Lucas Barbosa (JUV), Diego Costa (GRE), João Lucas (JUV), Mandaca (JUV), Geromel (GRE) e Ewethon (JUV)

ESCALAÇÕES

GRÊMIO (Técnico: Renato Gaúcho)

Marchesín; João Pedro, Geromel (Soteldo), Rodrigo Ely (Gustavo Martins) e Reinaldo; Dodi, Pepê (Monsalve), Edenilson (Pavón) e Cristaldo; Diego Costa (Arezo) e Braithwaite.

JUVENTUDE (Técnico: Fábio Matias)

Gabriel; João Lucas, Danilo Boza, Ewerthon (Zé Marcos) e Lucas Freitas; Ronaldo, Jadson e Mandaca (Jean Carlos); Erick Farias (Gabriel Inocêncio), Lucas Barbosa (Marcelinho) e Gabriel Taliari (Nenê).

🟨 ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Bruno Arleu de Araújo (Fifa-RJ)

🚩 Assistentes: Bruno Boschilia (Fifa-PR) e Carlos Henrique Alves de Lima Filho (RJ)

🖥️ VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)