Marchesín defende pênalti e torcedores do Grêmio vão à loucura: ‘Gigante’

Se era um pênalti defendido que faltava para Marchesín agradar os torcedores do Grêmio, não falta mais. Na noite desta quarta-feira (20), o goleiro gremista impediu que Gabriel Taliari ampliasse o placar para o Juventude.

Marchesín pega o pênalti e impede mais um gol do Juventude na Arena do Grêmio #Premiere #BrasileiraoNoPremiere #Gremio pic.twitter.com/8B4LVxc3RI — Premiere (@canalpremiere) November 20, 2024

O lance aconteceu logo aos nove minutos do segundo tempo. Reinaldo derrubou Jadsom dentro da área e Bruno Arleu de Araújo marcou a penalidade máxima para o Papo. Na batida, Gabriel Taliari chutou e Marchesín defendeu, de fato, seu primeiro pênalti com a camisa do Grêmio. Contra o Atlético-GO, o goleiro já havia conquistado uma defesa, mas foi vazado no rebote.

Nas redes sociais, os torcedores do Grêmio rasgaram elogios ao goleiro. Nos últimos jogos, Marchesín tem sido destaque da equipe e, contra o Palmeiras, conquistou uma nota 10 na plataforma de análise de dados, SofaScore.

Veja reações:

Marchesin tem sido o CARA dos ultimos jogos, tudo que um dia critiquei calou a boca — Amanda 🇪🇪 (@amertzz_) November 20, 2024

Imagina falar mal do marchesin — Felipe (@olivoto_) November 20, 2024

Eu vi o Marchesin catar um penalti, eu to maluco — Arthur (@feijoarthur) November 20, 2024

Marchesín, é o melhor jogador do #Grêmio todo jogo, agora ele pegou o pênalti, que faltava!



Se não é ele, faz tempo que estaríamos na zona do rebaixamento, ou tomando goleada todo jogo. — Fábio Vargas (@fabioHDG) November 20, 2024

DESTRUAM A ESTATUA DO RENATO E COLOQUEM UMA DO MARCHESIN NO LUGAR — nalu 🇪🇪 (@aerosanaa) November 20, 2024

como é possivel o marchesin jogar pelos outros 10 jogadores — maria (@mariaagfbpa) November 20, 2024