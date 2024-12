O Grêmio superou o São Paulo por 2 a 1, neste domingo (30), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. A vitória dos donos da casa na Arena do Grêmio foi fundamental para o Tricolor Gaúcho se afastar do perigo da zona de rebaixamento.

Pedro Geromel, que anunciou sua aposentadoria no último mês, pode ter disputado sua última partida na Arena do Grêmio. Ao final da partida o defensor falou sobre estar orgulhoso da equipe e da torcida.

- Aproveitando cada momento com esta torcida maravilhosa, em uma situação complicada, veio e apoiou. Foi fundamental para o nosso objetivo, estou orgulhoso pelos jogadores, foi a chave pelos três pontos hoje - declarou Geromel.

Geromel anunciou aposentadoria pelo Grêmio (Foto: Lucas Uebel / Grêmio)

O defensor de 39 anos irá aposentar as chuteiras após 11 temporadas defendendo o Tricolor Gaúcho. Ao todo foram 14 títulos pelo Grêmio entre eles: sete Campeonatos Gaúcho; quatro Recopas Gaúcha; uma Libertadores; uma Recopa Sul-Americana; uma Copa do Brasil.

O que vem por aí?

O Grêmio volta a campo na próxima quarta-feira (4), quando visita o Vitória, às 20h (de Brasília), no Barradão em partida válida pela 37ª rodada do Campeonato Brasileiro.