- O Botafogo sabe, tenho certeza que estão preocupados. Porque no momento o líder que não soma pontos... Eram 10, 12, 15 de vantagem, agora são oito, sete para o Palmeiras, tem o jogo deles ainda. No momento que tem diferença grande de pontos, joga bem mais tranquilo, com a confiança lá em cima. Mas no momento que você começa a olhar no retrovisor e vê que alguém está chegando, a batata começa a assar. E ainda tem o confronto (direto) - disse Renato.