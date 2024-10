Renato Gaúcho é o 2º treinador com mais vitórias em Gre-Nais

Renato tem 12 vitórias conquistadas em Gre-Nais (Foto: Lucas Uebel / Grêmio FBPA)







Escrito por Lance! • Publicada em 19/10/2024 - 10:30 • Porto Alegre (RS)

O Gre-Nal é um campeonato à parte. A frase foi dita por jogadores e dirigentes nas semanas que antecederam o clássico deste sábado (19). Em campo, a tarde será recheada de estreantes, mas fora dele, há um que conhece muito bem o jogo. Renato Gaúcho é um dos técnicos mais vencedores da história do confronto.

Esse será o 32º Gre-Nal na vida de Renato. Até o momento ele conquistou 12 vitórias, 12 empates e sete derrotas, chegando a pouco mais de 51% de aproveitamento. Ídolo em campo e fora dele, a presença do técnico é essencial para a partida.

Há apenas um treinador que conquistou mais vitórias que Renato na história do clássico e a marca foi atingida a mais de 70 anos. Trata-se de Telêmaco Frazão de Lima, ex-técnico do Grêmio, que em 51 jogos, obteve 17 vitórias. No lado do Internacional, Teté e Rubens Minelli estão empatados com 10 vitórias cada - duas a menos que Renato.

Neste sábado, Internacional e Grêmio se enfrentam pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.