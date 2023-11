Uma situação curiosa viralizou após a vitória do Grêmio sobre o Botafogo, que teve três gols de Luis Suárez, em São Januário. Se o jogo acontecesse no Nilton Santos, haveria a possibilidade do uruguaio não atuar, por conta de dores no joelho. O estádio, no entanto, foi alugado para o show da banda mexicana "RBD".