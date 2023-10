- Do segurança ao presidente, do faxineiro ao CEO, ninguém no Grêmio concordou com essa decisão. Foi uma decisão unilateral do treinador. Entendemos, ele tem compromisso amanhã de manhã. Achamos que ele deveria estar aqui dando suas explicações, mas é uma decisão que ele tomou e internamente vamos avaliar isso - disse.



+ Confira a classificação e os próximos jogos do Brasileirão



Guerra fez questão de expressar seu descontentamento com a atitude do técnico do Grêmio, mas preferiu um tom moderado quanto a possíveis punições para Renato.



- Importante que eu expresse que o presidente não está de acordo, que o Conselho de Administração não está de acordo. O que se pode fazer? Demissão? Obviamente não, não é o caso, seria punir o time, ele está indo muito bem, fazendo excelente trabalho, mas tomou uma atitude contrária ao que achávamos melhor – ressaltou.



Com a derrota, o Grêmio viu o Botafogo, líder do Brasileirão, abrir 11 pontos de vantagem. A equipe volta a campo apenas no dia 18 de outubro, quando encara o Athletico, na Ligga Arena, em Curitiba.