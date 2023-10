Em seu último GreNal com a camisa do Grêmio, Suárez até marcou após cobrança de falta na segunda etapa, mas não conseguiu evitar a derrota do Imortal. Na tarde deste domingo (8), no Beira-Rio, o Tricolor Gaúcho perdeu para o Internacional por 3 a 2, e perdeu forças na já complicada missão de brigar pelo título do Campeonato Brasileiro.