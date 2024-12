Presidente do Grêmio abre o jogo e fala sobre negociação com Caixinha

Anunciado pelo Santos, Pedro Caixinha esteve na pauta do Grêmio para assumir a equipe em 2025 - o que quase aconteceu. As negociações, todavia, não avançaram como a direção gremista esperava. O presidente Alberto Guerra revelou os detalhes das conversas e o motivo do Tricolor não ter fechado com o português.

continua após a publicidade

➡️Exigências, contratos não assinados e segunda opção: por que o Grêmio desistiu de Caixinha

Em entrevista ao Grupo RBS, de Porto Alegre, o mandatário gremista explicou os motivos das negociações não terem avançado com Pedro Caixinha. Para Guerra, há uma questão de legislação, mas, principalmente, de “leilão”.

Isso porque, até segunda-feira (23), o Grêmio atendeu às exigências de Caixinha e queria colocar um ponto final na história - fosse ela positiva, ou não. Guerra revelou que recebeu a negativa do português que, duas horas depois, foi anunciado pelo Santos.

continua após a publicidade

- O que eu posso dizer é que o Grêmio, nesse caso, atendeu todas as exigências até segunda-feira, ao meio-dia, quando só foi pedido para dizer assim, olha, ou se assina ou nós estamos fora. Então, foi quando, aí disseram que não iam assinar. E duas horas depois anunciaram no Santos. Isso nos leva a crer que eles estavam, sim, negociando em paralelo. E, obviamente, que lá deve ter tido uma oferta maior. E isso é importante dizer que o Grêmio não entra em leilão. - revelou Guerra.

Pedro Caixinha assumiu o cargo de técnico do Santos (Fotos: Bruno Vaz/Santos FC)

Pedro Caixinha foi um dos nomes mapeados pela direção para assumir o Grêmio. O trabalho do português agradava nos bastidores e as características dele batiam com o perfil traçado pelos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto. Entretanto, a dificuldade na negociação o tirou do Tricolor.

continua após a publicidade

- A gente sempre deixa claro para o treinador que quem vem para cá não é por dinheiro, que é um projeto, a gente gosta de ver o interesse do profissional, seja ele qual for, em qualquer área aqui do Grêmio, que queira vir para cá. Se a questão ficar muitas vezes em algumas picuinhas, é melhor nem vir, que não é aqui o lugar que ele deve vir. Então, isso foi o que aconteceu no caso do Caixinha. - disse o presidente.

Pedro Caixinha assinou com o Santos

Pedro Caixinha é o novo treinador do Santos para a próxima temporada. Na segunda-feira, Marcelo Teixeira, presidente do clube, concedeu entrevista coletiva no CT Rei Pelé, na qual anunciou a contratação do técnico português.

O Santos estava sem treinador desde o final da Série B. Fábio Carille comandou o clube no título da competição, mas foi demitido pela diretoria alvinegra após sofrer diversas críticas pelo futebol apresentado.