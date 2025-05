Com o gol da virada oriundo de pênalti polêmico, cavado por Luciano e convertido por André Silva, o Grêmio perdeu por 2 a 1 para o São Paulo, na noite de sábado (17), no Morumbis, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. Em entrevista coletiva após a partida, Sidnei Lobo, que comandou o Grêmio interinamente na ausência de Mano Menezes, reclamou da decisão do árbitro Rodrigo José Pereira de Lima (PE), mantida mesmo após consulta ao vídeo.

— Para mim foi um erro grosseiro não dar aquela falta [de Arboleda em Jemerson], dar continuidade e dar o pênalti. O Luciano é especialista em proporcionar isso, cavar uma faltinha, e o árbitro foi na dele. [...] É duro a gente estar falando sobre atuação da arbitragem. Gostaria de falar de futebol, do jogo. São Paulo poderia ganhar de qualquer maneira, porque é uma grande equipe, um grande clube. Mas é lamentável, e vemos isso constantemente — indignou-se.

Sidnei Lobo vê mérito de Arboleda em gol de bola parada do São Paulo

Mano foi liberado da partida para acompanhar os atos fúnebres dos enteados de sua filha, vítimas de acidente de trânsito na última sexta-feira (16). Com o auxiliar Sidnei Lobo à frente da equipe, o Grêmio saiu na frente no primeiro tempo, com gol de Aravena, mas permitiu ao São Paulo iniciar a reação logo no início do segundo tempo, em cabeçada de Arboleda após cobrança de falta lateral.

— São Paulo teve mérito também, tem um jogador que ataca muito bem a bola. Era uma preocupação nossa, citei na palestra, coloquei um jogador em cima dele para não escapar. Mas pela capacidade de entrar... é um jogador agressivo na bola parada. Temos que melhorar, bola parada decide muitos jogos — ressaltou Sidnei.

O auxiliar-técnico gremista citou, mais de uma vez, ao longo da entrevista, o pouco tempo para treinar. A tônica se mantém antes do próximo compromisso. Já na terça-feira (20), às 21h30min, o Grêmio recebe o CSA-AL, pelo jogo de volta da terceira fase da Copa do Brasil.