Paredão, Tiago Volpi vive sequência de destaque no Grêmio

A atuação de destaque do goleiro Tiago Volpi no Gre-Nal 448, com ao menos duas defesas decisivas no terço final do jogo que garantiram a vitória para o Grêmio em pleno Beira-Rio e o fim do jejum de oito jogos e mais de dois anos no clássico, foi apenas mais uma jornada decisiva do arqueiro tricolor que a cada dia vai se firmando como uma das principais figuras e lideranças do elenco.

Foi assim também nas rodadas 22 e 23 do Brasileiro, quando o Volpi foi determinante para o time gaúcho somar pontos importantes. Diante do Ceará, na Arena do Grêmio, Volpi fez uma das defesas mais espetaculares da competição, em chute de Galeano aos 30 minutos do segundo tempo, em lance que a bola desviou na zaga e mudou completamente de direção, exigindo reflexo e agilidade do arqueiro, que garantiu o zero do placar, frustrante ao torcedor gremista, mas que ao menos deixou um ponto em casa.

Na rodada seguinte, Volpi foi ainda melhor. Além de ao menos duas defesas importantes em finalizações da pequena área de Pedro, no primeiro tempo, e cabeçada à queima roupa de Léo Pereira, já com o Flamengo em vantagem, Tiago Volpi assumiu a responsabilidade aos 39 minutos do segundo tempo para cobrar e converter a penalidades que deu mais um ponto ao Tricolor em pleno Maracanã.

- Eu fico muito feliz por ter contribuído com a equipe. Esse é nosso papel. Foram pontos importantes que buscamos pra reagir na competição e brigar por coisas maiores, como dita a história do clube - afirmou o jogador.

Por mais especial que tenha sido a partida contra o Flamengo no Maracanã, nada se comparara com a vitória no Gre-Nal, ainda mais nas circunstâncias que foi, com três pênaltis assinalados contra os gremistas e com a equipe tendo que buscar o resultado em praticamente a partida toda, até a virada final.

- O Gre-Nal é um campeonato à parte, e todos entendemos isso. Quebrar esse tabu incômodo devolve a confiança para o torcedor e para nós também - finalizou Volpi.