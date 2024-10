O que vale o Gre-Nal 443 para o Grêmio?

Último Gre-Nal da temporada será disputado no Beira-Rio (Foto: Maxi Franzoi/AGIF/Gazeta Press)







Publicada em 19/10/2024 - 13:00 • Porto Alegre (RS)

O Grêmio entra em campo na tarde deste sábado (19) com um objetivo: vencer o Internacional no Beira-Rio. Para isso, Renato Gaúcho irá com o que tem de melhorar para encarar o maior rival. Os três pontos são essenciais para os objetivos do Tricolor na temporada.

O Tricolor ocupa, neste momento, a 12ª colocação do Campeonato Brasileiro, com 35 pontos conquistados. O time, entretanto, caiu uma posição com o empate do Criciúma e pode deixar a zona de classificação para a Sul-Americana caso seus adversários diretos vençam.

Red Bull Bragantino e Juventude tem 34 pontos e, se vencerem, ultrapassam o Grêmio. Os times enfrentam Vitória e Palmeiras, respectivamente. Além disso, o Fluminense, com 33 pontos, também pode ultrapassar o Grêmio. Por mais que os cariocas já tenham entrado em campo pela 30ª rodada, ainda tem um jogo em atraso, que será disputado na terça-feira (22), contra o Athletico-PR.

Por isso, se faz tão necessário não somente que o Grêmio pontue, mas que vença. E não somente por conta da classificação no Brasileirão, mas também para evitar que seu maior rival vença todos os clássicos do ano.

Gre-Nal do 1º turno foi disputado no Couto Pereira, em Curitiba (Foto: Lucas Gabriel Cardoso/AGIF)

Em dois Gre-Nais disputados em 2024, o Tricolor viu o Internacional conquistar a vitória. No Campeonato Gaúcho, os times se enfrentaram apenas pela primeira fase e o Inter venceu por 3 a 2. Já no primeiro turno do Brasileirão, o Colorado fez 1 a 0.

Para a partida deste sábado, Renato preparou o time com o que tem de melhor à disposição. O time que deve entrar em campo conta com Marchesín; João Pedro; Rodrigo Ely, Jemerson e Mayk; Villasanti e Dodi; Edenilson, Cristaldo, Aravena e Braithwaite. A bola rola a partir das 16h, no Beira-Rio, em Porto Alegre.