Gustavo Quinteros e a sua comissão são esperados em Porto Alegre nos próximos dias para dar início ao trabalho no Grêmio. O técnico, ao lado de três auxiliares e um preparador físico, desembarcará na capital gaúcha na segunda-feira (6).

➡️Técnico Gustavo Quinteros antecipa início de trabalho no Grêmio

Chegam junto a Quinteros os auxiliares Leandro Desábato, Rodrigo Quinteros e Maximiliano Quezada, além do preparador físico Hugo Holdán. O quarteto fará parte da comissão técnica do treinador. Juntos, iniciarão a preparação para a pré-temporada gremista, que inicia dois dias depois da chegada.

Gustavo Quinteros é o novo técnico do Grêmio (Foto: Carlos Garcia Rawlins)

Até o momento, o Grêmio não anunciou novos reforços além da nova comissão técnica. O Tricolor trabalha para trazer novos jogadores, visto que faz uma renovação no seu elenco e quer contratar, ao menos, seis novos atletas. Nos últimos dias de 2024, o clube publicou uma lista de dispensas, que contava com nomes como os atacantes Soteldo e Diego Costa.

Reapresentação do Grêmio

A reapresentação do plantel gremista está marcada para o dia 8 de janeiro, uma quarta-feira, no CT Presidente Luiz Carvalho, em Porto Alegre. A partir de então, o Grêmio inicia a sua pré-temporada, visando a preparação para os compromissos do ano. O primeiro, acontece a partir de 22 de janeiro.

Grêmio trabalhará no CT Luiz Carvalho (Foto: Divulgação)

Com isso, serão duas semanas de preparação até começar o Campeonato Gaúcho. O Grêmio fará a sua estreia diante do Brasil de Pelotas, no Bento Freitas, em Pelotas, na região Sul do Rio Grande do Sul. Ainda não há uma definição acerca do time que iniciará a competição. O Tricolor tem a tradição de colocar mais jovens nas partidas iniciais, mas com a troca de técnico, não há um planejamento definido.