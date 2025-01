Técnico Gustavo Quinteros antecipa início de trabalho no Grêmio

Anunciado em 28 de dezembro como novo técnico do Grêmio, o argentino naturalizado boliviano Gustavo Quinteros, de 59 anos, vai começar a trabalhar no clube gaúcho antes mesmo da reapresentação do elenco, que está marcada para quarta-feira (8).

Quinteros tem chegada prevista a Porto Alegre para este final de semana — ainda não há confirmação se será no sábado ou domingo —, e se não houver qualquer problema de logística ele começará a dar expediente no Grêmio já na segunda-feira (6).

A intenção do treinador é aproveitar os dois primeiros dias para se ambientar com o clube e as instalações. Assim, ele irá conhecer toda a estrutura do CT do clube e a Arena do Grêmio, onde o clube manda os jogos.

Novo técnico do Grêmio preza por equipes equilibradas

O torcedor do Grêmio vive a expectativa pelo começo de trabalho de Gustavo Quinteros, que substitui o ídolo tricolor Renato Gaúcho, que estava à frente da equipe desde 2022.

O estilo de jogo dos dois treinadores é diferente. Enquanto Renato priorizava o setor ofensivo — o que muitas vezes deixava a defesa vulnerável —, Gustavo Quinteros procura montar times mais equilibrados. A diretoria tricolor buscou essa mudança de estilo para tentar diminuir o número de gols sofridos, já que o Grêmio teve uma das defesas mais vazadas nas duas últimas edições do Brasileirão.

A organização tática é uma das principais características dos times dirigidos por Gustavo Quinteros. Ele também tem se notabilizado por conseguir bons resultados com equipes em reconstrução; em seu último trabalho, o novo treinador do Grêmio pegou um Vélez Sarsfield que quase foi rebaixado no Campeonato Argentino, reformulou o time e o transformou no campeão nacional.

O primeiro jogo oficial do Grêmio na temporada está marcado para o dia 22, quando a equipe encara o Brasil, em Pelotas, pela primeira rodada do Campeonato Gaúcho.