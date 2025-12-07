Sport e Grêmio se enfrentam pela última rodada do Brasileirão neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. As duas equipes divulgaram as escalações para o compromisso derradeiro do ano, como você confere a seguir.

O Tricolor vem com mudanças em relação à partida contra o Fluminense: além de tirar o lesionado Tiago Volpi e os suspensos Dodi e Arthur, Mano Menzes optou por efetuar outra modificação, deixando Willian no banco para Cristaldo jogar. Amuzu e Carlos Vinícius retornam de suspensão e formam a dupla de ataque.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Luan Cândido e Igor Cariús; Lucas Kal, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Gonçalo Paciência (Técnico: César Lucena)

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Edenilson e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius (Técnico: Mano Menezes)

Willian, que começa jogo no banco, na chegada a Ilha do Retiro para Grêmio x Sport (Foto: Rafael Vieira / Grêmio)

O que o jogo vale para Sport e Grêmio?

O Sport se despedirá da Série A do Brasileirão pelo menos até 2027, já que o time não tem mais como sair da lanterna do campeonato. Em frente à sua torcida, tenta deixar uma boa última impressão após temporada complicada. Já o Grêmio, quer confirmar a vaga na Copa Sul-Americana, destinada até o 13º colocado, mas que será estendida até o 14º se o título da Copa do Brasil ficar com um dos 13 primeiros lugares do Brasileiro.

Atual 11º colocado, o Tricolor Gaúcho só depende de si para cumprir seu objetivo. Um empate é suficiente, mas a vitória garantiria a melhor posição possível e, consequentemente, maior premiação por desempenho. Se o Grêmio perder, torcerá contra Santos e Ceará.

Tabela do Brasileirão (times que podem ultrapassar ou serem ultrapassados pelo Grêmio):

Time Pontos Vitórias Saldo de gols Bragantino (9º) 48 14 + 10 Corinthians (10º) 46 12 - 5 Grêmio (11º) 46 12 - 7 Vasco (12º) 45 13 0 Atlético-MG (13º) 45 11 - 6 Santos (14º) 44 11 - 8 Ceará (15º) 43 11 - 4 Fortaleza (16º) 43 11 - 13

Jogos dos times envolvidos na disputa por vaga na Sul-Americana:

Ceará x Palmeiras - 16h

Corinthians x Juventude - 16h

Santos x Cruzeiro - 16h

Sport x Grêmio - 16h

Vitória x São Paulo - 16h

Botafogo x Fortaleza - 16h

Atlético-MG x Vasco - 16h

Internacional x Bragantino - 16h