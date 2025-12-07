menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsGrêmio

Escalações de Grêmio x Sport: com Willian fora, Mano Menezes monta Tricolor com mudanças

Times se despedem do ano em duelo que vale vaga continental para o Tricolor

Captura-de-tela-2024-10-09-140241-aspect-ratio-1024-1024
Pedro Werneck
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 07/12/2025
15:21
Atualizado há 1 minutos
Mano Menezes, técnico tricolor, na chegada a Ilha do Retiro para Sport x Grêmio (Foto: Rafael Vieira / Grêmio FPBA)
Mano Menezes, técnico tricolor, na chegada a Ilha do Retiro para Sport x Grêmio (Foto: Rafael Vieira / Grêmio FPBA)
Sport e Grêmio se enfrentam pela última rodada do Brasileirão neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. As duas equipes divulgaram as escalações para o compromisso derradeiro do ano, como você confere a seguir.

O Tricolor vem com mudanças em relação à partida contra o Fluminense: além de tirar o lesionado Tiago Volpi e os suspensos Dodi e Arthur, Mano Menzes optou por efetuar outra modificação, deixando Willian no banco para Cristaldo jogar. Amuzu e Carlos Vinícius retornam de suspensão e formam a dupla de ataque.

Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Luan Cândido e Igor Cariús; Lucas Kal, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Gonçalo Paciência (Técnico: César Lucena)

Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Edenilson e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius (Técnico: Mano Menezes)

Willian, que começa jogo no banco, na chegada a Ilha do Retiro para Grêmio x Sport (Foto: Rafael Vieira / Grêmio)
Willian, que começa jogo no banco, na chegada a Ilha do Retiro para Grêmio x Sport (Foto: Rafael Vieira / Grêmio)

O que o jogo vale para Sport e Grêmio?

O Sport se despedirá da Série A do Brasileirão pelo menos até 2027, já que o time não tem mais como sair da lanterna do campeonato. Em frente à sua torcida, tenta deixar uma boa última impressão após temporada complicada. Já o Grêmio, quer confirmar a vaga na Copa Sul-Americana, destinada até o 13º colocado, mas que será estendida até o 14º se o título da Copa do Brasil ficar com um dos 13 primeiros lugares do Brasileiro.

Atual 11º colocado, o Tricolor Gaúcho só depende de si para cumprir seu objetivo. Um empate é suficiente, mas a vitória garantiria a melhor posição possível e, consequentemente, maior premiação por desempenho. Se o Grêmio perder, torcerá contra Santos e Ceará.

Tabela do Brasileirão (times que podem ultrapassar ou serem ultrapassados pelo Grêmio):

TimePontosVitóriasSaldo de gols

Bragantino (9º)

48

14

+ 10

Corinthians (10º)

46

12

- 5

Grêmio (11º)

46

12

- 7

Vasco (12º)

45

13

0

Atlético-MG (13º)

45

11

- 6

Santos (14º)

44

11

- 8

Ceará (15º)

43

11

- 4

Fortaleza (16º)

43

11

- 13

Jogos dos times envolvidos na disputa por vaga na Sul-Americana:

Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h

circulo com pontos dentroTudo sobre

