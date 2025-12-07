Escalações de Grêmio x Sport: com Willian fora, Mano Menezes monta Tricolor com mudanças
Times se despedem do ano em duelo que vale vaga continental para o Tricolor
Sport e Grêmio se enfrentam pela última rodada do Brasileirão neste domingo (7), às 16h (de Brasília), na Ilha do Retiro. As duas equipes divulgaram as escalações para o compromisso derradeiro do ano, como você confere a seguir.
O Tricolor vem com mudanças em relação à partida contra o Fluminense: além de tirar o lesionado Tiago Volpi e os suspensos Dodi e Arthur, Mano Menzes optou por efetuar outra modificação, deixando Willian no banco para Cristaldo jogar. Amuzu e Carlos Vinícius retornam de suspensão e formam a dupla de ataque.
Sport: Caíque França; Matheus Alexandre, Rafael Thyere, Luan Cândido e Igor Cariús; Lucas Kal, Pedro Augusto e Lucas Lima; Romarinho, Matheusinho e Gonçalo Paciência (Técnico: César Lucena)
Grêmio: Gabriel Grando; Marcos Rocha, Gustavo Martins, Wagner Leonardo e Marlon; Cuéllar, Edenilson e Cristaldo; Alysson, Amuzu e Carlos Vinícius (Técnico: Mano Menezes)
O que o jogo vale para Sport e Grêmio?
O Sport se despedirá da Série A do Brasileirão pelo menos até 2027, já que o time não tem mais como sair da lanterna do campeonato. Em frente à sua torcida, tenta deixar uma boa última impressão após temporada complicada. Já o Grêmio, quer confirmar a vaga na Copa Sul-Americana, destinada até o 13º colocado, mas que será estendida até o 14º se o título da Copa do Brasil ficar com um dos 13 primeiros lugares do Brasileiro.
Atual 11º colocado, o Tricolor Gaúcho só depende de si para cumprir seu objetivo. Um empate é suficiente, mas a vitória garantiria a melhor posição possível e, consequentemente, maior premiação por desempenho. Se o Grêmio perder, torcerá contra Santos e Ceará.
Tabela do Brasileirão (times que podem ultrapassar ou serem ultrapassados pelo Grêmio):
|Time
|Pontos
|Vitórias
|Saldo de gols
Bragantino (9º)
48
14
+ 10
Corinthians (10º)
46
12
- 5
Grêmio (11º)
46
12
- 7
Vasco (12º)
45
13
0
Atlético-MG (13º)
45
11
- 6
Santos (14º)
44
11
- 8
Ceará (15º)
43
11
- 4
Fortaleza (16º)
43
11
- 13
Jogos dos times envolvidos na disputa por vaga na Sul-Americana:
Ceará x Palmeiras - 16h
Corinthians x Juventude - 16h
Santos x Cruzeiro - 16h
Sport x Grêmio - 16h
Vitória x São Paulo - 16h
Botafogo x Fortaleza - 16h
Atlético-MG x Vasco - 16h
Internacional x Bragantino - 16h
