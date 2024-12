Diego Costa tem seu contrato se encerrando com o Grêmio em 31 de dezembro desta temporada. O seu futuro no clube ainda é incerto. A definição, todavia, passará pelo novo técnico da equipe.

No Grêmio desde o início do ano, Diego Costa chegou como uma alternativa para a saída de Suárez. Titular incontestável no Campeonato Gaúcho, lesões tiraram o centroavante de diversos jogos e fizeram com que a direção fosse atrás de outro nome para comandar o ataque da equipe.

Com a chegada de Braithwaite, na janela de transferências do meio da temporada, Diego Costa viu sua titularidade virar banco. No ano, foram 27 jogos, com oito gols marcados e cinco assistências concedidas.

Diego Costa aguarda definição de técnico para definir seu futuro (Foto: Maxi Franzoi/AGIF)

Diego Costa já manifestou para a direção gremista seu desejo de permanecer em Porto Alegre para a próxima temporada. A definição, todavia, passará pelo novo técnico do time. O Grêmio ainda não tem um nome confirmado, mas se aproxima de Pedro Caixinha, ex-Red Bull Bragantino.

Grêmio busca técnico para 2025

Após a saída de Renato Gaúcho, o Grêmio busca um novo nome para assumir o comando técnico da equipe para 2025. O mais cotado, no momento, para ser o comandante do Tricolor é Pedro Caixinha, que está livre no mercado.

De acordo com o jornalista Leonardo Oliveira, da Rádio Gaúcha, o ex-técnico do Red Bull Bragantino é um dos profissionais que está na pauta da direção e pretende conversar com ele nos próximos dias.

O estilo de jogo de Caixinha agrada a direção. As características foram, inclusive, citadas pelos novos dirigentes do futebol, Alexandre Rossato e Guto Peixoto no perfil traçado do técnico que o Grêmio busca para 2025.