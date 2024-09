Monsalve lamenta derrota do Grêmio para o Atlético-MG: ‘Fomos superiores‘

Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 01/09/2024 - 14:48 • Porto Alegre (RS)

O desejo do Grêmio era de um domingo (1º) de festa ao retornar para a sua casa mais de 130 após o último jogo. Entretanto, apesar de sair na frente, viu o Atlético-MG virar para 3 a 2 nos minutos finais e botar água no chope.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

Monsalve (centro) em ação na derrota do Grêmio por 3 a 2 diante do Atlético-MG (Foto: LUCAS UEBEL/GREMIO FBPA)

Na saída do campo, o meia Monsalve falou sobre a partida e lamentou o resultado. Na zona mista da Arena, o estreante no estádio disse que o Grêmio foi superior em todo o jogo, mas deixou o resultado escapar nos minutos finais.

- Não faltou concentração, mas por ter tudo bem controlado, penso eu, fomos superiores em toda a partida mesmo com um jogador a menos, mas saímos mal na partida nos últimos minutos. - disse o jogador.

As estatísticas mostram que o Galo teve mais de 70% de posse de bola e mais finalizações. Apesar disso, o Grêmio chegou com mais perigo, mesmo com um jogador a menos. Com o resultado, o Tricolor permanece com 27 pontos, na 14ª colocação do Campeonato Brasileiro.